Более 19 км бесхозных газовых сетей выявили в горном районе Ингушетии
19,6 тыс. метров газовых сетей, находящиеся в эксплуатации РЭУ горного Джейрахского района, но не состоящие на балансе ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», выявили в республике, сообщили «Ингушетии» в региональной прокуратуре.
Отмечается, что эти обстоятельства приводят к невозможности содержания надлежащим образом указанных объектов, в том числе устранения аварий, соответственно нарушаются права неопределенного круга лиц на защиту их жизни и здоровья при ЧП, а также на получение в необходимых объемах коммунальных услуг.
Для устранения нарушений закона, причин и условий, им способствующих, прокуратурой главе администрации района внесено представление, которое находится на контроле надзорного ведомства.