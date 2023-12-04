Более 19 км бесхозных газовых сетей выявили в горном районе Ингушетии

Отмечается, что эти обстоятельства приводят к невозможности содержания надлежащим образом указанных объектов, в том числе устранения аварий, соответственно нарушаются права неопределенного круга лиц на защиту их жизни и здоровья при ЧП, а также на получение в необходимых объемах коммунальных услуг.

Для устранения нарушений закона, причин и условий, им способствующих, прокуратурой главе администрации района внесено представление, которое находится на контроле надзорного ведомства.