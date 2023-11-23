Более 195 млн рублей выделено Ингушетии на завершение строительства школы в Магасе

«Средства из резервного фонда правительства позволят закончить строительство школы на 704 места до конца 2023 года. Ввод в эксплуатацию этого образовательного объекта намечен на март 2024 года. Это даст возможность разгрузить учебные заведения Магаса в районе прибрежно-парковой зоны», — отметили в пресс-службе Кабинета министров России.

В школе, строительство которой ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», помимо классов и профильных аудиторий, разместятся актовый и спортивный залы, мастерские для занятий трудом и библиотека.

В правительстве напомнили, что вопросы строительства объектов образования в Ингушетии обсуждались во время встречи Михаила Мишустина с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым. Она состоялась в ходе рабочей поездки премьер-министра в Ставропольский край в мае текущего года.

Минстрою России поручено не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения премьер-министра обеспечить заключение соглашения с правительством Ингушетии о предоставлении субсидии из федерального бюджета, а также осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 февраля 2024 года.