Более 2 килограммов сильнодействующих веществ обнаружили у жителя Ингушетии

Также при личном досмотре у хозяина домовладения были найдены 3,84 гр. «трамадола», 11,06 гр. «прегабалина» и 10,06 гр. «тропикамида».

Обыск проводился рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК России.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК за незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, сообщает пресс-служба МВД по республике.