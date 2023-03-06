МВД

Более 2 килограммов сильнодействующих веществ обнаружили у жителя Ингушетии

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии совместно с коллегами из органов безопасности в одном из частных домовладений обнаружили и изъяли сильнодействующие вещества «прегабалин» — 364 гр. и «тропикамид» — 1959,75 гр.

Также при личном досмотре у хозяина домовладения были найдены 3,84 гр. «трамадола», 11,06 гр. «прегабалина» и 10,06 гр. «тропикамида».

Обыск проводился рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК России.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК за незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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