Более 2 млрд руб. направят в Ингушетии на строительство 12 дошкольных учреждений

«На эти цели из федерального бюджета за два года направят свыше 2 млрд рублей. По данным регионального Минстроя, сейчас по всем объектам разработана проектно-сметная документация, которая находится на экспертизе. До конца ноября ведомство планирует завершить контрактацию», — сказал собеседник издания.

Новые дошкольные учреждения начнут строить взамен старых, аварийных зданий. Так, в Сунже планируется снести сразу три детских сада на 120 мест каждый. Речь идет о детсадах «Улыбка», «Светлячок» и «Теремок». В Малгобеке обновят дошкольное учреждение «Сказка» на 220 мест, детский сад-ясли № 7 и начнут строить новое учреждение на 190 мест.

Как пояснила заместитель председателя правительства — министр образования и науки Эсет Бокова, в Назрани строительные работы коснутся действующего детского сада № 6 на 220 малышей.

«В таких населенных пунктах, как Долаково, Яндаре, Нестеровское и Троицкое на месте старых зданий начнется строительство четырех дошкольных учреждений на 80 мест каждое», — уточнила Бокова.

На текущий момент в республике идёт строительство восьми детских садов в рамках реализации упомянутого нацпроекта. Все они до конца года должны быть введены в эксплуатацию. Открытие новых объектов в Магасе, Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Троицком, Пседахе, Кантышево, Инарках позволит создать 1 тыс. 730 посадочных мест и свыше 500 рабочих.