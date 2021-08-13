Авто

Более 20 автомобилей в месяц планирует продавать первый дилерский центр «Магас-Лада» в Ингушетии

0

Первый в Ингушетии дилерский центр «Магас-Лада» начал свою работу в тестовом режиме весной текущего года и уже реализовал 35 автомобилей отечественного производства.

Об этом сообщил руководитель регионального офиса концерна LADA Ахмет Измайлов на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Олега Фурсова, на котором обсуждался вопрос подготовки к предстоящему открытию первого в регионе дилерского автосалона.

«В дальнейшем мы планируем продавать не менее 20 машин в месяц, а к следующему году повысить это количество до 80», — сказал Измайлов.

Представительство осуществляет продажу автомобилей и запчастей к ним под заказ. Далее будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков, и гарантийное обслуживание.

Участники совещания обсудили программу проведения значимого для Ингушетии мероприятия.

Фурсов отметил, что открытие дилерского центра «Магас-Лада», намеченное на 17 августа, должно пройти на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии создана координационная группа по проблеме с питьевой водой
Министр здравоохранения Ингушетии и общественники обсудили тревожную ситуацию с распространением коронавируса
В состав молодёжной сборной России по вольной и греко-римской борьбе включены ингушские спортсмены
В рамках нацпроекта в городе Малгобеке Ингушетии благоустроены 5 улиц
В Ингушетии за сутки умерло 4 человека, 60 новых случаев коронавируса
В городе Карабулаке Ингушетии проводится работа по перезакладке книг похозяйственного учёта
В Ингушетии на благоустройство общественных территорий в текущем году выделено более 135 млн рублей
Главный единоросс Ингушетии успешно прошел вакцинацию от коронавируса
В сельском поселении Верхние Ачалуки проходит книжная выставка, посвященная ингушскому писателю Иссе Кодзоеву
В Ингушетии запустили «горячую линию» из-за жалоб о задержке зарплат учителей
Бесплатной догазификации в Ингушетии подлежат более 12,5 тыс. объектов в 45 населенных пунктах

Главное

Яндекс.Метрика

 