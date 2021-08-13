Более 20 автомобилей в месяц планирует продавать первый дилерский центр «Магас-Лада» в Ингушетии
Первый в Ингушетии дилерский центр «Магас-Лада» начал свою работу в тестовом режиме весной текущего года и уже реализовал 35 автомобилей отечественного производства.
Об этом сообщил руководитель регионального офиса концерна LADA Ахмет Измайлов на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Олега Фурсова, на котором обсуждался вопрос подготовки к предстоящему открытию первого в регионе дилерского автосалона.
«В дальнейшем мы планируем продавать не менее 20 машин в месяц, а к следующему году повысить это количество до 80», — сказал Измайлов.
Представительство осуществляет продажу автомобилей и запчастей к ним под заказ. Далее будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков, и гарантийное обслуживание.
Участники совещания обсудили программу проведения значимого для Ингушетии мероприятия.
Фурсов отметил, что открытие дилерского центра «Магас-Лада», намеченное на 17 августа, должно пройти на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.