Более 20 детсадов и школ открыты в Ингушетии в 2021 году

«В текущем году в рамках реализации региональных проектов «Современная школа» и «Содействие занятости» нацпроектов «Образование», «Демография» и ФЦП в регионе путем строительства и реконструкции открыто шесть общеобразовательных организаций на 3 тыс. 850 учащихся и 15 детсадов на 3 тыс. 200 посадочных мест», — отметил на совещании Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его данным, до конца 2021 года по соглашениям между Минпросвещения РФ и ингушским правительством запланировано к вводу 15 школ на общую проектную мощность 10 тыс. 355 мест и девять дошкольных учреждений на 1 тыс. 950 малышей.

Также в регионе по нацпроекту «Образование» в 2022-2024 гг. планируется построить 20 общеобразовательных организаций на 11 тыс. 268 ученических мест.

«При этом важно учесть, что ежегодный прирост учащихся составляет не менее 3 тысяч детей, соответственно, для обеспечения стопроцентной доступности общего образования и перехода на односменный режим обучения с учетом уже строящихся и планируемых к строительству в Ингушетии до 2024 года объектов, необходимо построить дополнительно 20 школ на 12 тыс. 620 мест к 2025 году», — добавил Калиматов.

Строительство указанных общеобразовательных организаций позволит снизить нагрузку педагогических работников, а также повысить качество преподавания общего образования.

С учетом ежегодной положительной демографической динамики прироста населения по состоянию на 9 декабря численность детей, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях в возрасте от двух месяцев до семи лет, в республике составляет 1 тыс. 847 детей.

Для ликвидации дефицита посадочных мест в детсадах и стопроцентной доступности дошкольного образования в республике необходимо построить 10 дошкольных образовательных учреждений.