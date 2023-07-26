Более 20 млн руб. предусмотрено на обновление музея изобразительных искусств в Ингушетии

«В рамках нацпроекта «Культура» на строительно-монтажные работы в учреждении направят свыше 22 млн рублей», — сказал собеседник издания.

По его информации, капремонт здания начат весной текущего года. Уже завершены работы по демонтажу помещений, замене кровли, кладке кирпичных перегородок и устройству пола. Впереди у строителей монтаж стеклопакетов, внутренняя отделка стен и потолков, установка дверей, отопление, вентиляция, электроснабжение и электроосвещение. В основном работы проходят в выставочном зале площадью 28×16,5 м.

«Единственный наш музей изобразительных искусств находится в очень старом здании. А ведь для выставки картин и для их хранения нужны особые условия, определенный температурный режим и светлые, просторные помещения. В последний раз здесь ремонт проводили 14 лет назад, здание нуждается в капитальной реконструкции. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность перестроить здание, учитывая музейную специфику и требования к подобным помещениям», — отметил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, здание музея было построено в 1953 году для нужд городского Дома культуры. В 1991 году его передали музею изобразительных искусств. Последний ремонт проводился в 2009 году. В этой связи объект был включен в нацпроект. Кроме того, в этом году начат капитальный ремонт досугового центра в сельском поселении Инарки и строительство нового Дома культуры в Джейрахе с плановым завершением в 2024 году.

Также в 2023 году по нацпроекту «Культура» завершат строительство двух домов культуры в отдаленных селах Даттых и Гейрбек-Юрт. Общий объем средств, выделяемых на работы в рамках нацпроекта, составляет в этом году 88,4 миллиона рублей.