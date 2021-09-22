Более 200 бегунов из 62 субъектов России примут участие в III марафоне «Джейрах» в Ингушетии

«Учитывая туристический и гостевой потенциал Ингушетии, нужно выводить спортивный статус республики на международный уровень. У нас уже есть хороший опыт с проведением крупных состязаний по экстремальным видам спорта, таких как альпинизм, бейсджампинг и велопробеги, а сейчас мы готовимся к марафону бегунов. В перспективе необходимо расширить географию участников соревнований, чтобы о нашей гостеприимной земле узнали как можно больше людей в мире. К тому же, это будет способствовать экономическому росту региона и пропаганде здорового образа жизни», — цитирует Фурсова пресс-служба Главы и правительства региона.

По данным председателя комитета по туризму республики Беслана Мизиева, на сегодняшний день для участия в горном асфальтовом марафоне (бег по природному рельефу) зарегистрировано более 200 человек из 62 городов России, самому взрослому участнику 75 лет.

Маршрут движения участников начнется от Ассинского ущелья в Сунженском районе до курорта «Армхи» в Джейрахском районе.

26 сентября в 9 часов утра участники стартуют на трех дистанциях: в Ассинском ущелье длиной 42 км, в сельском поселении Гули длина дистанции 21 км и в селе Шоан длина дистанции — 10 км.

Забег будет осуществлен по двум категориям: мужчины и женщины. По маршруту забега организовываются точки питания участников забега. На всех дистанциях будет организовано дежурство кареты скорой помощи и спасательных служб МЧС по Ингушетии. В торжественной части мероприятия на площадке курорта Армхи планируется концертная программа звезд ингушской эстрады, организация выставки изделий народных промыслов.

Организаторами мероприятия выступают комитет по туризму республики и проект «CaucasusUnitedTerritory».

Отмечается, что марафон «Джейрах» — это потрясающая возможность для профессиональных спортсменов и любителей трейлраннинга познакомиться с самобытной культурой и потрясающей природой горной Ингушетии, совместив отдых с любимым спортом. Маршруты соревнования проходят среди отвесных стен Скалистого хребта и множества хорошо сохранившихся памятников архитектуры средневекового ингушского зодчества.