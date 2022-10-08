Более 200 человек приняли участие в субботнике на Мемориале жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии

Представители исполнительной, законодательной власти региона, работники муниципалитетов, общественные, волонтерские организации, студенты и просто неравнодушные жители дружно принялись за работу, предварительно разобрав подготовленный организаторами инвентарь. Погода не подвела и с 10 утра на «ГӀоазота Кашмаш» закипела работа.

Участники акции, организованной министерством по внешним связям, национальной политике, печати информации республики, очистили захоронения от сухостоя, убрали мусор и палую листву, провели санитарную обрезку деревьев.

Как ранее сообщала «Ингушетия», руководитель субъекта дал поручение правительству региона провести на территории Мемориала ремонт к юбилею печальной даты и приуроченных к ней траурных мероприятий, которые состоятся 30 октября, в День памяти жертв трагических событий осени 1992 года и политических репрессий. Средства для восстановительных работ будут выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Также руководством республики объявлено, что субботники на Мемориале будет проходить ежеквартально для поддержания кладбища в надлежащем состоянии.

«Г1оазота кашамаш» — мемориальное кладбище, где похоронены жертвы «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года. К 20-летию образования Ингушетии на кладбище была проведена масштабная реконструкция: установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести ингушей, построены мечеть, молельный дом и символические сооружения.