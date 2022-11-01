Благотворительность

Более 200 семьям из Пригородного района раздали жертвенное мясо к 30-й годовщине событий осени 1992 года

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Более 200 семьям из Пригородного района по поручению Главы Ингушетии раздали мясо к 30-й годовщине трагических событий осени 1992 года.

Как сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, только в сельском поселении Куртат (Гадаборшево) благотворительную помощь получили 40 семей. Такая акция — добрая традиция. Она проводится каждый год.

Отмечается, что у каждой семьи из Пригородного района своя трагическая история. Раздача мяса проводилась в основном во дворах мечетей.

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