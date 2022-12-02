Профилактика наркомании

Более 200 школьников Ингушетии в группе риска формирования наркозависимости

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212 школьников Ингушетии включено в группу риска формирования наркозависимости. Это — серьезный сигнал для нашего общества, заявил на заседании республиканской антинаркотической комиссии руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Для устранения этой проблемы одной только деятельности правоохранительных органов и Минздрава Ингушетии недостаточно. Мы все должны быть вовлечены в процесс борьбы против распространения наркотиков. И в первую очередь родители, которые обязаны осуществлять контроль за детьми, следить за тем, чтобы они были заняты спортом, физическим трудом, чтобы их досуг тоже был направлен на личностный рост, на какое-то полезное увлечение. Общественное порицание и признание ответственности каждого жителя за будущее подрастающего поколения у ингушского народа всегда были главными инструментами в борьбе за здоровье общества и особенно молодежи», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

О превентивных мерах на уровне первичного звена здравоохранения при осмотре детей, несовершеннолетних и взрослых граждан врачами-педиатрами и врачами-терапевтами проинформировал руководитель Минздрава Магомедбашир Балаев.

По его данным, региональный Минздрав при взаимодействии с Минобразования ежегодно проводит работу по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди школьников и студентов образовательных учреждений республики.

Кроме того, в ходе совещания стороны рассмотрели эффективность антинаркотических комиссий муниципальных районов и городских округов при реализации государственной антинаркотической политики.

По мнению Главы, более активную позицию в борьбе с наркотиками необходимо занять общественным организациям, муниципалитетам, учебным заведениям.

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