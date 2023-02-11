Следком

Более 200 уголовных дел направлено в прокуратуру СУ СКР по Ингушетии в 2022 году

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В 2022 году в производстве у следователей Ингушетии находилось 629 уголовных дел, окончено 248, из них 209 с обвинительными заключениями направлены в прокуратуру.

Об этом было сообщено на заседании коллегии следственного управления СК России по республике под руководством главы ведомства Андрея Коновода.

По данным пресс-службы СУ СКР, в прошлом году в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК России, задержано 54 подозреваемых в совершении преступлений.

Особое внимание уделялось вопросам возмещения ущерба, причиненного преступлениями, удалось добиться возврата 432 720 тыс. рублей.

Коновод отметил, что основными задачами ведомства являются продолжение поступательной работы по повышению качества и эффективности предварительного следствия и процессуального контроля, усиление работы в области взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами.

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