Более 200 жалоб поступило от жителей Ингушетии в Банк России за 2022 год

Общее количество обращений в Банк России от жителей Ингушетии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 98 жалоб, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Обращения в основном были связаны с отказом в проведении операций, несогласием с условиями заключенного договора, списанием денег без согласия клиента в целях погашения кредита, высоким процентом по кредиту, незачислением денежных средств через банкомат, а также случаями кибермошенничества.

Проконсультироваться по финансовым вопросам, проверить финансовую организацию, получить дополнительную полезную информацию можно с помощью бесплатного мобильного приложения «ЦБ онлайн». Узнать статус своего обращения, подать жалобу в электронном виде, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно в интернет-приемной на официальном сайте регулятора.