Нацпроекты

Более 200 жителей Ингушетии уже могут бесплатно получить дополнительное образование

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В Ингушетии стартовало обучение по программам «Ворлдскиллс» в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Обучение смогут пройти более 200 жителей республики, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе Минтруда региона.

«Первая группа обучающихся уже начала осваивать профессиональные навыки по компетенции «Веб-дизайн и разработка» на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова. Кроме того, в регионе востребованы и перспективны с точки зрения последующей занятости еще 18 профессиональных направлений обучения от «Ворлдскиллс», — сказал собеседник.

По его словам, на обучение записались уже более 20 тыс. человек по всей стране.

«Стать участниками программы могут ищущие работу граждане, в том числе обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, люди старше 50-ти лет, граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста», — добавили в пресс-службе, отметив, что выпускники программ «Ворлдскиллс», помимо документа о квалификации, получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт).

Отметим, что нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов. Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.

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