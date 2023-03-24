Более 22 граммов героина нашли у жителя Ингушетии и в тайниках
В рамках расследования уголовного дела правоохранители республики провели обыск в домовладении жителя сельского поселения Экажево Назрановского района, где нашли 16,53 граммов героина.
В рамках расследования уголовного дела правоохранители республики провели обыск в домовладении жителя сельского поселения Экажево Назрановского района, где нашли 16,53 граммов героина.
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