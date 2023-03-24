Более 22 граммов героина нашли у жителя Ингушетии и в тайниках

Также в ходе осмотра местности, прилегающей к рынку «Магас» близ того же населенного пункта и нескольких улиц города Назрани, полицейские обнаружили 7 «закладок», в которых находилось 5,81 гр. наркотического средства.

Мужчине вменяются ч. 3 ст. 30, п «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России.