Наркотики

Более 22 граммов героина нашли у жителя Ингушетии и в тайниках

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В рамках расследования уголовного дела правоохранители республики провели обыск в домовладении жителя сельского поселения Экажево Назрановского района, где нашли 16,53 граммов героина.

Также в ходе осмотра местности, прилегающей к рынку «Магас» близ того же населенного пункта и нескольких улиц города Назрани, полицейские обнаружили 7 «закладок», в которых находилось 5,81 гр. наркотического средства.

Мужчине вменяются ч. 3 ст. 30, п «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России.

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