Субсидии

Более 24 млн рублей получит Ингушетия на бесплатное горячее питание для школьников

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В России продолжает увеличиваться число школ, которые технически готовы предоставлять горячее питание учащимся младших классов. Чтобы в новом учебном году образовательные учреждения смогли начать это делать, правительство дополнительно направит в регионы более 127,7 млн рублей.

В распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров, говорится, что в новом учебном году субсидии дополнительно получат 195 общеобразовательных организаций из 10 регионов страны. Это Ингушетия (24537,1 тыс. рублей), Карелия, Крым, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ростовская и Рязанская области.

Размер субсидии распределяется пропорционально количеству учащихся младших классов в каждой школе.

Напомним, обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил Президент России Владимир Путин. Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2020 году на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году предусмотрено более 59 млрд рублей.

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