Молодежный форум

Более 240 гостей из регионов России приняли участие в форуме «Бейни-2023» в Ингушетии

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В Ингушетии завершился форум «Бейни-2023», проходивший с 11 по 24 августа в горной части республики. Всероссийский молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь объединил на своей площадке более 240 юношей и девушек из различных регионов России.

Как сообщает пресс-служба республиканского комитета по делам молодежи, для гостей были организованы пешие походы на Столовую гору (3 тыс. метров над уровнем моря) и до Ляжгинского водопада. Также проведены увлекательные лекции о культуре и традициях ингушского народа, показаны отдельные национальные обряды.

«Я в Ингушетии уже четвертый раз. Это уникальный край, тут красивые и замечательные люди. Это место и эти люди навсегда в моем сердце», — отметила участница лагеря Валерия Байц.

Всероссийский молодежный палаточный лагерь «Бейни-2023» реализован при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи. В организации и проведении форума участие приняли ведомства республики и администрация Джейрахского района.

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