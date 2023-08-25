Более 240 гостей из регионов России приняли участие в форуме «Бейни-2023» в Ингушетии
В Ингушетии завершился форум «Бейни-2023», проходивший с 11 по 24 августа в горной части республики. Всероссийский молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь объединил на своей площадке более 240 юношей и девушек из различных регионов России.
Как сообщает пресс-служба республиканского комитета по делам молодежи, для гостей были организованы пешие походы на Столовую гору (3 тыс. метров над уровнем моря) и до Ляжгинского водопада. Также проведены увлекательные лекции о культуре и традициях ингушского народа, показаны отдельные национальные обряды.
«Я в Ингушетии уже четвертый раз. Это уникальный край, тут красивые и замечательные люди. Это место и эти люди навсегда в моем сердце», — отметила участница лагеря Валерия Байц.
Всероссийский молодежный палаточный лагерь «Бейни-2023» реализован при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи. В организации и проведении форума участие приняли ведомства республики и администрация Джейрахского района.