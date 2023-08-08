Более 250 представителей из регионов России приедут в Ингушетию для участия в форуме «Бейни-2023»

Об этом участников заседания в правительстве под председательством премьера региона Владимира Сластенина проинформировал руководитель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов.

«Визитной карточкой нашего лагеря станет подъем на Столовую гору на более чем 3 тыс. метров. В первую смену планируется установка на пике горы ингушского флага, а 22 августа мы спланировали особенное восхождение на Столовую гору, которое будет приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации», — сказал руководитель ведомства.

Также запланирован пеший поход по тропам горной Ингушетии, пешеходные походы по туристическим маршрутам Джейрахско-Ассиновского ущелья. Так, за четыре дня будет пройдено более 200 км.

Адам Мальсагов отметил, что в республику съедутся порядка 250 молодых людей из разных уголков России, в возрасте от 18 до 35 лет. Цель мероприятия — пропаганда пешеходного туризма и обучения навыкам работы в туристической сфере.

Сейчас команда проекта занимается подготовкой площадок: установкой сцены, палаток, оборудования душевых, зоны для полноценного отдыха.

Уже проведен отбор участников на первые две смены, ведется работа по дальнейшему отбору. В первый день лагеря, который запланирован на 11 августа, подготовлена досуговая программа, в которой примут участие артисты из центра театра, кино и креативных индустрий. Кроме этого, весь день будет насыщен мастер-классами и спортивными играми.

«Мы надеемся, что этот палаточный городок станет не только базой для участников, но и символом сближения молодежи из разных уголков страны в едином творческом пространстве», — заключил Адам Мальсагов.

Владимир Сластенин подчеркнул, что подобные лагеря способствуют развитию молодежи, активному отдыху и образованию. «Благодаря акценту на взаимодействии с природой, форум поспособствует экологическому просвещению и приобщению к туризму, укреплению туристической отрасли региона и привлечению новых туристов. И вместе с тем, это возможность для общения и обмена опытом, новые дружеские связи и интересные встречи», — отметил премьер-министр.

Он обратил внимание на важность участия муниципальной власти и представителей бизнеса в организации и поддержке молодежного туристического лагеря. Также подчеркнул необходимость предоставления качественного питания и наличия комфортных и безопасных условий проживания.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов считает, что подобные мероприятия не только привлекают молодежь из разных регионов страны, но и играют значительную роль в укреплении межрегиональных связей.

«Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь станет площадкой, где молодые люди смогут обменяться опытом, узнать о культуре и традициях других регионов, а также открыть для себя прекрасные природные уголки нашей республики, насладиться живописными пейзажами, погружаясь в атмосферу культуры нашей земли. Они могут узнать больше о нашем богатом историческом наследии, местных традициях и обычаях. Это может стать импульсом для развития инфраструктуры туризма и создания новых рабочих мест, способствующих экономическому росту нашей республики», — цитирует Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.