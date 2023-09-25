Более 250 тыс. рублей перевела мошеннице жительница Ингушетии

«В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестная, представившаяся сотрудницей банка, позвонила и предложила перевести имеющиеся на её банковской карте бонусы в количестве 9 тысяч в рубли и зачислить на карту», — рассказал собеседник.

По его словам, женщина по указанию неизвестной выполнила операцию, после чего с ее карты списали 250 тыс. рублей.

Отмечается, что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество).