Более 260 медалей различного достоинства завоевали ингушские спортсмены в минувшем году

«Несмотря на действовавшие ограничительные меры, проведено 195 спортивных мероприятий Всероссийского, регионального и республиканского уровней, из которых 160 выездных мероприятий и 35 республиканских мероприятий. Ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских, международных и зональных соревнованиях, завоевали 64 золотых, 64 серебряных и 135 бронзовых медалей», — сказал Владимир Сластенин.

Также, по словам премьера, в регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

«Так, в Карабулаке установлена малая спортивная площадка, смонтирован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В текущем году республика также получит субсидию на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», — добавил глава кабинета министров.