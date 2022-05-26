Спорт

Более 260 медалей различного достоинства завоевали ингушские спортсмены в минувшем году

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Спортсмены из Ингушетии в 2021 году на всероссийских, международных и зональных соревнованиях завоевали 64 золотых, 64 серебряных и 135 бронзовых медалей, сообщил председатель правительства региона Владимир Сластенин, выступая с ежегодным отчетом на заседании регионального парламента.

«Несмотря на действовавшие ограничительные меры, проведено 195 спортивных мероприятий Всероссийского, регионального и республиканского уровней, из которых 160 выездных мероприятий и 35 республиканских мероприятий. Ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских, международных и зональных соревнованиях, завоевали 64 золотых, 64 серебряных и 135 бронзовых медалей», — сказал Владимир Сластенин.

Также, по словам премьера, в регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

«Так, в Карабулаке установлена малая спортивная площадка, смонтирован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В текущем году республика также получит субсидию на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», — добавил глава кабинета министров.

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