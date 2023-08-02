Платежи

Более 260 млн рублей заплатят энергетикам по решению судов должники в Ингушетии

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Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» в первом полугодии 2023 года взыскал с неплательщиков 262,2 млн рублей задолженности за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба компании.

253,7 млн рублей заплатят по решению судов юридические лица, 8,5 млн рублей — должники из категории «население».

В числе наиболее крупных — иски гарантирующего поставщика к ГУП «Ингушрегионводоканал» на сумму более 193 млн рублей.

Всего в январе-июне специалисты предъявили к взысканию 956 исков на 456 млн рублей.

«Наш приоритет во втором полугодии текущего года — не допустить дальнейший рост неоплачиваемого потребления электроэнергии и максимально снизить дебиторскую задолженность, повысив финансовую устойчивость филиала. Перед специалистами уже поставлены конкретные задачи, усиление претензионно-исковой работы во всех группах потребителей — в их числе. Такая позиция гарантирующего поставщика продиктована ответственностью за надежное электроснабжение республики», — отметил помощник генерального директора «Россети Северный Кавказ», и.о. заместителя директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев.

Энергетики призывают абонентов более ответственно подходить к оплате счетов за потребленную электроэнергию, иначе компания будет вынуждена подать исковое заявление в суд. В случае принудительного взыскания задолженности в судебном порядке потребителю приходится не только погашать долг, но и оплачивать судебные издержки. Эти расходы, а также оплата пени и услуг по отключению должника от электрической сети и повторное подключение после погашения задолженности — дополнительная финансовая нагрузка, которой можно избежать, не допуская просрочки платежей.

Если дебитор не исполняет решение суда в добровольном порядке, гарантирующий поставщик обращается в службу судебных приставов. В их арсенале — начисление денежного взыскания за просрочку, арест имущества, банковского счета, удержание от суммы заработной платы, временное ограничение выезда за пределы России. Кроме того, в отношении должников может быть инициирована процедура банкротства.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, с использованием системы «Сбербанк онлайн», в любых других действующих пунктах приема платежей.

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