Акция

Более 270 женщин прошли обследование у врачей-онкологов в Ингушетии

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В рамках Всемирного дня борьбы против рака молочных желез в учреждениях здравоохранения Ингушетии прошла акция по обследованию жительниц региона.

Женщинам была предоставлена возможность пройти обследование врача-онколога, а также инструментальное дообследование. Осмотр прошли 276 женщин. У 24 пациенток выявлено подозрение на злокачественное новообразование молочных желез.

Медики рассказали о важности и первостепенном значении самообследования, как ведущем методе профилактики онкологических заболеваний. Участницам акции также была предоставлена возможность практически, на муляжах, определить то или иное заболевание молочных желез.

Подобная акция ежегодно проводится в республиканском онкологическом диспансере. В ходе мероприятий у целого ряда обратившихся женщин уже удалось на ранних стадиях распознать новообразования груди и полностью излечить путем хирургической операции или других специальных методов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, такая медицинская помощь оказывается бесплатно в рамках территориальной программы государственных гарантий.

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