Более 271 тыс. человек привилось в Ингушетии против Covid-19
В Ингушетии к 14 февраля первым компонентом вакцины от коронавируса привилось 271 608 человек. Это — 76,5% от общего количества полученной вакцины и 95% — от количества подлежащего вакцинации населения.
На заседании регионального правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Магомед-Башир сообщил, что вакцинацию завершили — 261 598 человек.
По его данным, повторной вакцинации подлежит 98 130 человек, второй компонентом привилось 70%.
Полученные ранее 480 доз вакцины для детей уже распределены по медицинским учреждениям.
В регионе функционируют 27 прививочных пунктов: 22 стационарных и 5 передвижных. Для проведения вакцинации задействованы 10 выездных мобильных бригад.
Жителям республики также обеспечена возможность записи на процедуру через портал государственных услуг.