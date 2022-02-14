Более 271 тыс. человек привилось в Ингушетии против Covid-19

На заседании регионального правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Магомед-Башир сообщил, что вакцинацию завершили — 261 598 человек.

По его данным, повторной вакцинации подлежит 98 130 человек, второй компонентом привилось 70%.

Полученные ранее 480 доз вакцины для детей уже распределены по медицинским учреждениям.

В регионе функционируют 27 прививочных пунктов: 22 стационарных и 5 передвижных. Для проведения вакцинации задействованы 10 выездных мобильных бригад.

Жителям республики также обеспечена возможность записи на процедуру через портал государственных услуг.