ОГЭ

Более 3 тыс. девятиклассников Ингушетии сдали ОГЭ по математике

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Девятиклассники Ингушетии сдают ОГЭ по математике, на сдачу этого предмета в регионе было заявлено 3483 человека, организован 21 пункт, из которых — три на дому.

«Экзамен по математике является одним из самых массовых по количеству участников, поэтому разделен на два дня: выпускники 9-х классов сдают этот предмет 27 и 28 мая. Такой подход позволяет избежать столпотворения на пунктах и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции», — цитирует министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокову её пресс-служба.

Все экзаменационные пункты оборудованы стационарными или переносными металлодетекторами. В целях недопущения риска распространения новой коронавирусной инфекции экзамены, как и в прошлом году, проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности: бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиками, разметка в зданиях школ, обеззараживание воздуха и влажная уборка помещений пунктов проведения экзаменов.

Находиться на самих экзаменах в масках участникам не требуется, как и проходить тестирование на COVID-19. В аудиториях участники соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, что основной государственный экзамен в республике проходит в период с 24 мая по 2 июля.

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