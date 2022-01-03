Учения

Более 3 тыс. мероприятий боевой подготовки проведут войска ЮВО в 2022 году

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В 2022 году в войсках Южного военного округа спланировано провести более 3 тыс. мероприятий боевой подготовки, где будут отработаны вопросы создания и применения группировок на операционных направлениях, сообщает пресс-служба ЮВО.

«Основными направлениями боевой подготовки войск военного округа в ткущем учебном году является совершенствование боевой подготовки органов управления и подразделений, обеспечение внедрения новых форм и способов действий подразделений в боевую учебу в ходе проведения тактических учений и занятий», — отмечается в релизе.

Также сообщается, что в минувшем, в 2021-м учебном году в соединениях и воинских частях ЮВО проведено более 4,7 тыс. основных мероприятий боевой подготовки. В том числе — 1,8 тыс. тактических, тактико-специальных, командно-штабных и летных учений с соединениями, воинскими частями и подразделениями родов войск.

Из 2,5 тыс. мероприятий боевой подготовки в общевойсковых объединениях ЮВО в минувшем учебном году было проведено более 1,6 тыс. боевых стрельб отделений, свыше 500 боевых стрельб взводов, около 200 ротных тактических учений, 60 батальонных тактических учений и 16 тактических учений уровня полк, бригада, дивизия.

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