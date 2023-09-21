Более 3 тыс. работников Ингушетии используют электронные трудовые книжки

Как сообщили в отделении Социального фонда России по региону, электронная трудовая книжка, как и бумажная версия, включает в себя сведения о работодателях и периодах работы.

Электронная трудовая книжка — это удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; уменьшение количества ошибок, неточностей и недостоверных сведений о трудовой деятельности; дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; серьёзный уровень безопасности и сохранности данных.

Отмечается, что ознакомиться со сведениями из электронной трудовой книжки можно в режиме онлайн на портале Госуслуг. Если гражданин желает, то есть возможность данные из ЭТК отправить по электронной почте (например, в случае дистанционного трудоустройства) или распечатать для оформления загранпаспорта, ипотеки и т. д. Информация сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях.

«Работаю в учреждении. У нас есть выбор, переходить на электронные трудовые книжки или оставить обычные бумажные. Конечно, бумажная версия как-то роднее, материальнее, что ли: есть подтверждение моей работы на бумаге. Есть плюсы и минусы в обоих случаях. Но с электронными книжками удобнее, появляются различные возможности. Думаю, за ними будущее», — прокомментировал житель столицы Ингушетии.

Напомним, вопросы по теме можно задать по телефону регионального контакт-центра отделения Социального фонда России по Республике Ингушетия — 8-800-200-08-71.