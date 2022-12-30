Финансы

Более 3 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности

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Более 3 тыс. жителей республики приняли участие в пятом ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. 83% из них правильно ответили на вопросы и получили именные сертификаты, сообщили «Ингушетии» в Отделении — НБ региона.

Всего по стране финзачет с 1 по 18 декабря прошли около полутора миллионов человек. Каждый участник мог выбрать подходящий для себя уровень сложности. Вопросы затрагивали разные сферы финансового мира — кредиты, вклады, страхование, инвестирование, налогообложение, финансовое мошенничество, пенсионную систему и многие другие.

«Интерес к финзачету у жителей республики растет с каждым разом. В этом году онлайн-зачет сдали около трех с половиной тысяч человек: это в два раза больше, чем в 2021 году, — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.  — Зачет позволяет понять, достаточно ли у вас знаний и навыков, чтобы принимать правильные финансовые решения, защитить себя от мошенников и обеспечить сохранность личной финансовой информации в интернете. Количество выданных именных сертификатов свидетельствует о высоком уровне финансовой грамотности наших граждан».

Впервые в этом году помимо личного можно было пройти зачет всей семьей. Вопросы для него готовились с учетом разницы в возрасте всех членов семьи. Свою финансовую грамотность проверили более 400 ингушских семей, при этом 66% из них прошли онлайн-зачет успешно.

Напомним, организаторы зачета — Банк России и Агентство стратегических инициатив при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Впервые онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году и с тех пор проводится ежегодно.

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