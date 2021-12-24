Более 30 тыс. рублей выманила мошенница в Ингушетии объявлением об онлайн-игре «Денежный котел»

В МВД по республике порознь обратились две заявительницы, сообщившие, что неустановленное лицо, разместив в социальной сети Instagram объявление об игре «Денежный котел», путем обмана и злоупотребления доверием, завладело принадлежащими им денежными средствами в сумме 16 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Правоохранители установили гражданку, которая дала признательные показания. Женщина содержится в СИЗО номер один УФСИН России региону, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.