Мошенничество

Более 30 тыс. рублей выманила мошенница в Ингушетии объявлением об онлайн-игре «Денежный котел»

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В Ингушетии задержали мошенницу, которая выманила более 30 тыс. рублей объявлением об онлайн-игре «Денежный котел».

В МВД по республике порознь обратились две заявительницы, сообщившие, что неустановленное лицо, разместив в социальной сети Instagram объявление об игре «Денежный котел», путем обмана и злоупотребления доверием, завладело принадлежащими им денежными средствами в сумме 16 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Правоохранители установили гражданку, которая дала признательные показания. Женщина содержится в СИЗО номер один УФСИН России региону, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

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