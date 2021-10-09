Здравоохранение

Более 300 человек пострадали в Ингушетии от укусов клещей с начала сезона их активности

0

Управление Роспотребнадзора по Ингушетии подводит итоги сезона-2021 активности клещей. С конца апреля текущего года в медицинские организации республики обратились 330 пострадавших от укусов клещей, 171 из них — дети до 14 лет.

Как сообщается на сайте ведомства, случаи заболевания населения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) не зарегистрированы.

Отмечается, что в целях снижения популяции клещей в природных биотопах на территории республики проведены акарицидные обработки на площади 234,35 га. По информации ветеринарного управления количество акарицидных обработок крупного рогатого скота составило 98321 голов (269%), мелкого рогатого скота — 183 432 (259,7%).

Управлением Роспотребнадзора совместно с региональным Минздравом был проведен комплекс организационных и профилактических мероприятий. В рамках профилактической работы с населением проводились широкая разъяснительная работа: выступления по местному телевидению, радио, прессе, изданы памятки. С 1 по 15 мая, в ведомстве функционировала Всероссийская «горячая линия» по профилактике заболеваний, передающихся клещами.

Осуществлялся еженедельный мониторинг за эпидемическими проявлениями КГЛ, в лечебных организациях проведены семинарские занятия по вопросам диагностики, лечения и профилактики опасных, природно-очаговых и зоонозных болезней.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За минувшие сутки в Ингушетии умерли два пациента с Covid-19
Жители Ингушетии подали почти 600 заявок на бесплатное подключение к газу
В политехническом колледже Ингушетии прошла интеллектуальная игра, посвященная 240-летию Назрани
В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» прошли повышение квалификации более 100 специалистов
В Ингушетии предстанет перед судом майнер за хищение электроэнергии на сумму более 29 млн рублей
Директор Национальной библиотеки Ингушетии награждена дипломом Российского комитета программы ЮНЕСКО
Ингушский дзюдоист Адам Цечоев вышел в финал юниорского первенства мира в Италии
Школьников сельского поселения Инарки Ингушетии призвали не вступать в группы, пропагандирующие терроризм
Воспитанники домов культуры Ингушетии проводят интересно и с пользой свое свободное время
В рамках проекта «Пушкинская карта» в летнем амфитеатре Назрани состоится вечер романса
В России обновились правила выезда детей за границу

Главное

Яндекс.Метрика

 