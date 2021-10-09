Более 300 человек пострадали в Ингушетии от укусов клещей с начала сезона их активности

Как сообщается на сайте ведомства, случаи заболевания населения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) не зарегистрированы.

Отмечается, что в целях снижения популяции клещей в природных биотопах на территории республики проведены акарицидные обработки на площади 234,35 га. По информации ветеринарного управления количество акарицидных обработок крупного рогатого скота составило 98321 голов (269%), мелкого рогатого скота — 183 432 (259,7%).

Управлением Роспотребнадзора совместно с региональным Минздравом был проведен комплекс организационных и профилактических мероприятий. В рамках профилактической работы с населением проводились широкая разъяснительная работа: выступления по местному телевидению, радио, прессе, изданы памятки. С 1 по 15 мая, в ведомстве функционировала Всероссийская «горячая линия» по профилактике заболеваний, передающихся клещами.

Осуществлялся еженедельный мониторинг за эпидемическими проявлениями КГЛ, в лечебных организациях проведены семинарские занятия по вопросам диагностики, лечения и профилактики опасных, природно-очаговых и зоонозных болезней.