Экология

Более 300 саженцев ясеня высадили вдоль трассы в Малгобекском районе Ингушетии

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Муниципальные служащие и волонтеры Малгобекского района республики вышли на экологическую акцию по высадке саженцев, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«Вдоль трассы, ведущей в сельское поселение Вознесенское, в рамках акции высажены более 300 саженцев ясеня», — сказал собеседник издания.

По его словам, в уборке территории и посадке деревьев приняли участие сотрудники администрации Малгобекского района и работники подведомственных учреждений.

Экологическую акцию провели по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Это место для посадки деревьев выбрано не случайно. Муниципальные власти решили облагородить территорию.

В администрации поблагодарили всех участников мероприятия за вклад в благоустройство и озеленение территории муниципального образования.

Напомним, более 55 тыс. саженцев высадили в Ингушетии для восстановления лесов. На территории региона реализовано четыре региональных проекта в рамках нацпроекта «Экология». В частности, по проекту «Сохранение лесов» по состоянию на 1 июня 2022 года мероприятия по лесовосстановлению выполнены на площади 21 га — 100% от плана.

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