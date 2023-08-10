Более 300 школьников в Ингушетии получили значки ГТО

«В этом году наши школьники получили до 300 золотых значков, несколько серебряных и бронзовых. Успешная сдача нормативов ГТО дает им право при поступлении в высшее учебное заведение получить дополнительные баллы к Единому государственному экзамену», — сказал Дошхоклоев.

По его словам, в регионе растет достойное поколение. Министр уверен, что в следующем году число сдавших нормативы возрастет.

Напомним, с 2022/2023 учебного года дополнительные баллы будут начисляться за все знаки отличия ГТО.