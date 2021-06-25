Более 31 кг наркотиков изъяли ингушские правоохранители за 2020 год

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Сотрудники МВД России по Ингушетии в 2020 году изъяли более 31 кг наркотических средств из незаконного оборота. Об этом на заключительном заседании весенней сессии Народного собрания региона рассказал министр внутренних дел по республике Михаил Коробкин.

«За отчетный период количество пресечённых наркопреступлений увеличилось более чем на 3%, в том числе тяжких и особо тяжких составов более чем на 10%. Из незаконного оборота изъято более 31 килограмма наркотических средств и их аналогов. Доля МВД в общем количестве изъятых наркотиков в республике составляет 90%. Также задокументировано 160 преступлений в экономической сфере. Более 76% пресеченных коррупционных преступлений, в том числе со стороны представителей исполнительной власти», — сказал Коробкин.

Также в докладе было отмечено о пресечении свыше 280 тысяч нарушений, допущенных лицами, управляющими автотранспортом.

«Несмотря на то, что количество ДТП увеличилось более чем на 12%, удалось стабилизировать динамику одного из ключевых показателей — сокращение количества аварий с участием водителей с признаками опьянения», — отметил министр.

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