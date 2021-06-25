Более 31 кг наркотиков изъяли ингушские правоохранители за 2020 год

«За отчетный период количество пресечённых наркопреступлений увеличилось более чем на 3%, в том числе тяжких и особо тяжких составов более чем на 10%. Из незаконного оборота изъято более 31 килограмма наркотических средств и их аналогов. Доля МВД в общем количестве изъятых наркотиков в республике составляет 90%. Также задокументировано 160 преступлений в экономической сфере. Более 76% пресеченных коррупционных преступлений, в том числе со стороны представителей исполнительной власти», — сказал Коробкин.

Также в докладе было отмечено о пресечении свыше 280 тысяч нарушений, допущенных лицами, управляющими автотранспортом.

«Несмотря на то, что количество ДТП увеличилось более чем на 12%, удалось стабилизировать динамику одного из ключевых показателей — сокращение количества аварий с участием водителей с признаками опьянения», — отметил министр.