Послание

Более 320 медработников награждены в Ингушетии за борьбу с COVID-19 с начала пандемии

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За вклад в борьбу с распространением на территории республики новой коронавирусной инфекции в Ингушетии были представлены к наградам, а также к присвоению почетных званий более 320 работников системы здравоохранения. Об этом сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного послания депутатам Народного собрания региона.

«За вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в Ингушетии представлены к наградам, а также к присвоению почетных званий более 320 медработников, в том числе 10 человек награждены орденом Пирогова, 42 человека Почетной грамотой Президента Российской Федерации, около 190 человек Благодарностью Президента Российской Федерации», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Глава субъекта также призвал жителей региона пройти вакцинацию, отметив, что все необходимые условия для этого в республике созданы.

«Наша общая задача — к октябрю привить не менее 60 процентов населения. Сегодня функционируют 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы, в колледжи и университет. Обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на портале госуслуг», — добавил Калиматов.

Отметим, что на 14 июня 2021 года в Ингушетии проведено более 335 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15930 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки).

Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15575.

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