Более 340 млн рублей долга перед «Россети Северный Кавказ» погасили 5 тыс. неплательщиков в Ингушетии

Данная мера гарантирующего поставщика проводится в полном соответствии с действующим законодательством и направлена на снижение дебиторской задолженности и повышение платежной дисциплины в интересах развития региона.

Так, в январе-июне специалисты направили около десяти тысяч заявок на отключение должников, в том числе свыше 5,4 тыс. по категории «население» и порядка 4,5 тыс. в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед энергокомпанией составил 648,7 млн рублей.

После проведенной энергетиками адресной информационно-разъяснительной работы с неплательщиками на расчетные счета компании поступили 343 млн рублей: порядка пяти тысяч абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер.

«Отключение злостных неплательщиков является крайней, но эффективной мерой, которая применяется исключительно в целях недопущения дальнейшего роста долгов и повышения платежной дисциплины. Это определяющие для обеспечения энергетической безопасности региона показатели и, следовательно, их стабилизация имеет первостепенное значение», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Отключение электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на сайте филиала: http://ingush-energo.ru/ в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей» и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств потребитель не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.