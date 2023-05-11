Вакцинация

Более 3,5 тыс. человек привито в Ингушетии от кори

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В рамках национального календаря профилактических прививок, против кори в Ингушетии привито более 3 600 человек или 50,6 % от числа подлежавших подчищающей иммунизации. Всего должно быть привито свыше 7 200 человек, из них 5 700 — дети.

Об этом на заседании в правительстве республики под руководством премьер-министра Владимира Сластенина сообщил министр здравоохранения региона Магомедбашир Балаев, отметив, что в настоящее время в инфекционных отделениях стационарное лечение проходят 5 человек.

«В период проведения подчищающей иммунизации против кори в медицинских организациях созданы мобильные бригады. Участковой сетью, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, проводятся подворовые обходы», — сказал министр.

Сластенин отметил необходимость активной профилактической работы с целью предупреждения дальнейшего распространения острого инфекционного заболевания.

«Отдельное внимание следует уделить разъяснительной работе с родителями, отказывающихся от профилактических прививок против кори. Как мы знаем, единственное спасение от заражения этой болезнью — прививка, нужно постоянно и активно напоминать об этом», — подчеркнул премьер, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, подчищающая иммунизация населения против кори проводится с 3 апреля по 31 декабря текущего года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России.

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