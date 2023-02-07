Наркотики

Более 350 граммов марихуаны изъяли у задержанного за «пьяную» езду жителя Ингушетии

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Неоднократно судимый 43-летний житель сельского поселения Троицкое Сунженского района обвиняется в «пьяной» езде и незаконном хранении марихуаны.

Как сообщили «Ингушетии» в региональной прокуратуре, в сентябре прошлого года мужчина в очередной раз сел за руль автомобиля марки Daewoo Leganza в состоянии опьянения.

В ходе досмотра автомашины правоохранители обнаружили наркотическое средство каннабис — 375 граммов, которое он хранил для личного употребления.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики.

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