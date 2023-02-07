Более 350 граммов марихуаны изъяли у задержанного за «пьяную» езду жителя Ингушетии

Как сообщили «Ингушетии» в региональной прокуратуре, в сентябре прошлого года мужчина в очередной раз сел за руль автомобиля марки Daewoo Leganza в состоянии опьянения.

В ходе досмотра автомашины правоохранители обнаружили наркотическое средство каннабис — 375 граммов, которое он хранил для личного употребления.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики.