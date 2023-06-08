Более 36 тыс. раз жители Ингушетии посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности

Онлайн-уроки охватили почти 80% школ, а также все техникумы и колледжи региона. Самыми активными участниками проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения» стали пенсионеры города Назрани и Назрановского района республики.

Обучение на вебинарах прошло в форме бесплатных дистанционных занятий, на которых лекторами выступили представители Банка России и эксперты финансового рынка. Слушателям рассказали о вкладах, кредитах, страховании и инфляции, научили правилам безопасного пользования банковскими картами, использованию современных онлайн-технологий и защите от мошенников. Также впервые для школьников провели уроки по истории денег.

«Онлайн-занятия проходят два раз в год — весной и осенью. Подключаться к занятиям можно как индивидуально, так и группами. Слушатели могут обратиться с вопросом в прямом эфире и получить разъяснения от экспертов Банка России. Знания, полученные в процессе обучения, помогают людям разных возрастов чувствовать себя увереннее в принятии финансовых решений», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Следующая, осенняя, сессия онлайн-занятий для учащихся образовательных учреждений начнется 15 сентября. А для представителей старшего поколения — 20 сентября и продлится три месяца. Зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием можно на сайтах проекта.

Образовательный проект Банка России по финансовой грамотности проводится в стране с 2018 года. Помощь в его реализации в регионе оказывает министерство образования и науки Республики Ингушетия.