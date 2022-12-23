Более 37 тыс. учащихся обеспечены горячим питанием в школах Ингушетии

В ведомстве отметили, что учащиеся в первую смену, обеспечиваются завтраками, а второй — получают обеды. С круглосуточным пребыванием детей всего 7 организаций, где обучаются 1447 воспитанников, охваченных четырехразовым питанием. Все учащиеся начальных классов с 1 по 4 класс 100% обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Во всех школах организована работа родительского контроля за обеспечением горячего питания обучающимся. Комиссия состоит из числа родителей и является постоянно действующим органом. Они следят, чтобы качество питания не снижалось, и оперативно сообщают, если возникают какие-то проблемы», — сказала вице-премьер — министр образования региона Эсет Бокова.

Напомним, что министр просвещения России Сергей Кравцов в своем итоговом интервью отметил, что программа обеспечения всех учеников младших классов бесплатным горячим питанием будет продолжена. На ее развитие будет направлено порядка 70 млрд рублей.

Помимо этого, Кравцов также подчеркнул, что такой программы капитального ремонта, как в России, нет нигде в мире. Так в рамках программы, в этом году в Ингушетии капитальный ремонт произведен в 13 общеобразовательных организациях.

А что касается строительства объектов, то в течение 2022 года в Ингушетии введено в эксплуатацию 3 образовательные организации с общей проектной мощностью 1 660 ученических мест: детский сад в городе Назрани на 220 мест, школы в городе Сунжа и сельском поселении Яндаре Назрановского района на 720 мест каждая.

Строительство объектов осуществлялось в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Также до конца текущего года в рамках реализации региональных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография» в республике запланировано к вводу ряд школ и ДОУ.