Субсидии

Более 4 млн рублей дополнительно получит Ингушетия на лекарства для льготников

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На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий Ингушетия дополнительно получит 4282 тыс. рублей, сообщается на сайте Кабинета министров России.

Всего регионам страны будет направлено около 1,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

В пресс-службе напомнили, что такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам ВОВ, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

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