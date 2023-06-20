Более 4 тыс. медиков Ингушетии получают специальные выплаты

Доплаты получили сотрудники организаций, которые входят в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвуют в программах ОМС.

Как сообщили газете «Ингушетия» в социальном ведомстве, мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Отмечается, что сумма зависит от категории работника и вида медорганизации, которая должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Средства предоставляются ОСФР автоматически на основании данных медицинских организаций. Медработникам не нужно подавать никаких заявлений. По итогам каждого месяца медучреждения формируют реестры работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию ОСФР по Республике Ингушетия в электронном виде.

Напомним, в течение 7 рабочих дней со дня получения такого реестра отделение СФР назначает выплату и перечисляет средства на счет работника или на карту «Мир».