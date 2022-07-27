Более 4 тыс. потребителей в Ингушетии погасили около 138 млн рублей долгов перед энергетиками

За первые шесть месяцев текущего года энергетики направили свыше 9,36 тысячи заявок на отключения, в том числе 5,72 тысячи по категории «население» и более 3,64 тысячи — в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед предприятием составил порядка 476,3 млн рублей.

Благодаря адресной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть почти 138 млн рублей — более 4 тыс. абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако порядка 4,1 тысячи потребителей, не погасивших суммарные долги в размере порядка 264,6 млн рублей, были обесточены. По оставшимся заявкам работа продолжается.

Отключение электроэнергии производится в соответствии с постановлением правительства России от 4 мая 2012 года «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Оказаться без света могут абоненты, не рассчитавшиеся за два или более месяца. При этом данная мера не снимает обязанности по оплате задолженности, к которой прибавляется пеня и судебные издержки. Дополнительная статья расходов — услуга сетевой организации по возобновлению подачи ресурса.

Информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на официальном сайте энергокомпании: http://ingush-energo.ru/ в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей», и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.