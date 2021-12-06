Энергоснабжение

Более 4 тыс. трансформаторных подстанций отремонтировали энергетики в регионах СКФО за 11 месяцев

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Повышение надежности энергоснабжения жителей и предприятий СКФО — ключевая задача компании «Россети Северный Кавказ». Для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса округа энергетики своевременно проводят необходимый комплекс ремонтных работ в рамках запланированных производственных программ.

В числе основных мероприятий, которые энергетики уже провели за 11 месяцев этого года, — ремонт более 4,1 тыс. трансформаторных подстанций во всех регионах Северного Кавказа, сообщает пресс-служба компании.

В Ставропольском крае энергетики отремонтировали 1,5 тыс. ТП; в Дагестане необходимые работы проведены на 1,2 тыс.; в Чечне выполнен ремонт 769 ТП; в Карачаево-Черкесии — 235; в Кабардино-Балкарии — 175 ТП; в Северной Осетии — 120 и в Ингушетии — 109 ТП.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию трансформаторных подстанций энергетики уделяют повышенное внимание.

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