ОГЭ

Более 4 тысяч выпускников Ингушетии сдают ОГЭ по русскому языку

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В Ингушетии, как и по всей стране, проходит основной государственный экзамен по русскому языку.

В республике на сдачу этого предмета заявлено 4073 выпускника, из них 264 человека сдают государственный выпускной экзамен, остальные — ОГЭ. Экзамен проводится в 22 пунктах, развернутых на базе школ Ингушетии.

Русский язык — это обязательный экзамен за курс средней школы для всех выпускников 9 классов. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, ОГЭ по русскому языку проводится два дня — 7 и 8 июня. Следующий экзамен пройдет 15 июня, в этот день выпускники 9 классов будут сдавать основной государственный экзамен по биологии, информатике, информационно-коммуникационным технологиям, географии и химии.

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