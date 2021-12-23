Более 40 тыс. семей в Ингушетии получают социальные выплаты

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения до окончания школы», — заявил Путин.

В Ингушетии, как отметили в министерстве труда, занятости и социального развития, на сегодняшний день более 40 тысяч семей получают социальные выплаты.

«Когда ребенку исполняется 3 года, родители могут подать заявление на выплату от 3 до 7 лет включительно, если доходы в семье меньше одного прожиточного минимума на человека. Размер такой выплаты сейчас уже дифференцирован, он зависит от степени нуждаемости семьи», — сказал глава Минтруда республики Хаджибекир Муталиев.

Путин в своем выступлении также подчеркнул, что по детским выплатам есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. «Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет», — отметил глава государства.