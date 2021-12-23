Пресс-конференция

Более 40 тыс. семей в Ингушетии получают социальные выплаты

0

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Манеже отметил, что все действия власти, в том числе и в период пандемии были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми.

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения до окончания школы», — заявил Путин.

В Ингушетии, как отметили в министерстве труда, занятости и социального развития, на сегодняшний день более 40 тысяч семей получают социальные выплаты.

«Когда ребенку исполняется 3 года, родители могут подать заявление на выплату от 3 до 7 лет включительно, если доходы в семье меньше одного прожиточного минимума на человека. Размер такой выплаты сейчас уже дифференцирован, он зависит от степени нуждаемости семьи», — сказал глава Минтруда республики Хаджибекир Муталиев.

Путин в своем выступлении также подчеркнул, что по детским выплатам есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. «Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет», — отметил глава государства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошла VIII внеочередная конференция Союза «Объединение организаций профсоюзов республики»
Хава Колоева: «Глава государства собирается выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства»
Оскорбление пророка Мухаммада не свобода творчества, заявил Президент России
В Ингушетии успешно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»
Муса Мартазанов: «Быть открытым перед журналистами всего мира — это смелое решение и достойное уважения»
Ингушские производители смогут представлять продукцию на выставку «Белагро-2022»
Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции — Путин
Али Дударов: «Люди верят Путину и на перспективу готовят вопросы»
С «мракобесием» Запада нужно бороться, поддерживая традиционные ценности, считает Президент России
Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки
Власти Малгобекского района Ингушетии заключили соглашение с региональным Роспотребнадзором

Главное

Яндекс.Метрика

 