Более 400 граммов мефедрона изъяли правоохранители в Ингушетии
Полицейские республики изъяли 443,69 граммов мефедрона у преступной группы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
Как отмечается, в организацию, под руководством неустановленных лиц, входили пять человек, в том числе — несовершеннолетний и ранее судимая жительница региона, которые являлись курьерами и «закладчиками». Они совершили в Магасе ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетического наркотика в крупном и особо крупном размерах.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по частям первой и 2-й статьи 210 УК России.
Четверо из них, кроме несовершеннолетнего, находятся в следственном изоляторе в городе Карабулаке.