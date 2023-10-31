Наркотики

Более 400 граммов мефедрона изъяли правоохранители в Ингушетии

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Полицейские республики изъяли 443,69 граммов мефедрона у преступной группы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

Как отмечается, в организацию, под руководством неустановленных лиц, входили пять человек, в том числе — несовершеннолетний и ранее судимая жительница региона, которые являлись курьерами и «закладчиками». Они совершили в Магасе ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетического наркотика в крупном и особо крупном размерах.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по частям первой и 2-й статьи 210 УК России.

Четверо из них, кроме несовершеннолетнего, находятся в следственном изоляторе в городе Карабулаке.

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