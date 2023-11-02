Более 400 млн рублей взыскали энергетики в судебном порядке с должников в Ингушетии

В пользу компании в январе-сентябре текущего года принят 981 судебный акт (в том числе по искам, поданным в предыдущие периоды) на общую сумму 403 млн рублей.

В числе наиболее крупных — иски гарантирующего поставщика к МУП «Малгобек-Водоканал» на сумму более 8 млн рублей.

«На первом этапе мы предлагаем потребителям различные варианты досудебного урегулирования ситуации, в том числе реструктуризацию долга. Исковое заявление в суд — вынужденная мера. Поэтому еще раз призываем своих абонентов более ответственно подходить к оплате счетов за электроэнергию. Эффективное развитие электросетевого комплекса региона и, как следствие, экономическое и социальное благополучие республики во многом зависят от соблюдения платежной дисциплины», — отметил заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев.

«Россети Северный Кавказ» призывают своих абонентов своевременно оплачивать счета за использованный энергоресурс. В первую очередь, это в интересах самих потребителей, поскольку долги не исчезают, но всегда растут. Не произвели платеж в установленные сроки — к задолженности прибавится пеня. Допустили ограничение режима потребления — понесете дополнительные расходы на услуги сетевой организации по введению ограничения и возобновлению подачи ресурса.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет онлайн», доступного для скачивания на GooglePlay и AppStore, сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, с использованием системы «Сбербанк онлайн», в любых других действующих пунктах приема платежей, напоминает пресс-служба компании.