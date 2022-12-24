Более 400 подарков передали детям с ОВЗ от Главы Ингушетии

Сластенин и вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова поздравили с наступающим Новым годом детей и подростков, а также преподавателей, для которых также были подготовлены фруктовые корзины.

«Впереди Новый год — время исполнения желаний. Мы надеемся, что сегодня нам удалось хоть немного создать сказочную атмосферу и праздничное настроение для вас. Приятно знать, что у нас в регионе есть такое место, где наши особенные ребята могут с удовольствием учиться, развиваться, показывать свои возможности, преодолевать трудности, и радоваться этому вместе с родителями», — сказал премьер-министр.

От имени Главы Ингушетии и себя лично он поздравил всех с ступающим праздником, пожелав здоровья, сил, энергии, исполнения заветных желаний и веры в собственные силы.

Отметим, что из специальной коррекционной школы-интерната учреждение было преобразовано в центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году. Здесь ребята проходят психолого-педагогическую и социальную реабилитацию, им также оказывается помощь в интеграции в общество, средствами образования и трудовой подготовки проводится коррекция отклонений в развитии.

Также в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района расположен второй корпус учреждения.

В центре организовано обучение по трем уровням образования: дошкольного, куда принимаются дети от 3-х лет, основное общее и среднее профессиональное, где после завершения обучения несовершеннолетние могут получить рабочие профессии, такие как мастер сухого строительства автомеханик, портной и другие, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.