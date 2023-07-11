Более 400 заявок поступило на третий конкурс на лучшее ЛХП в Ингушетии

Отмечается, что поскольку интерес к состязанию растет, инициатор конкурса руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов принял решение увеличить денежный фонд еще на 1 млн рублей, распределив на дополнительные 10 призовых мест.

«Учитывая возрастающий интерес к конкурсу, я решил дать возможность участвовать в нем и жителям, которые занимаются разведением цветов. С этой целью мы дополнительно учредили «Фестиваль цветов». Конкурс задумывался с целью возродить интерес к ЛХП. И мы не ошиблись: у людей появилась мотивация серьезно заняться собственными подворьями и получать деньги за участие в конкурсе, которые они потом расходуют на расширение своего надомного хозяйства», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

На первом этапе шел отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. Финалисты продолжат борьбу за призовые места во втором туре, который завершится 22 июля.

Два победителя конкурса получат по 500 тыс. рублей, занявшие второе и третье места — 300 и 200 тыс. рублей соответственно. Также 10 участников получат по 100 тысяч и столько же по 50 тыс. рублей.

Призовой фонд сформирован за счет средств республиканского бюджета.