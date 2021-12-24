Более 420 млн руб. направят в Ингушетии на строительство скважин и насосной станции в Назрани

«Модернизация Альтиевского водозабора предполагает строительство десяти новых скважин, насосной станции второго подъема, канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора для отвода хозяйственно-бытовых стоков», — сказал представитель Кабинета министров.

По его данным, на эти цели планируется направить 426 млн рублей. Средства региону выделят по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и федерального проекта «Чистая вода». Работы завершат к концу 2023 года.

Как сообщал ранее первый вице-премьер республики Магомед Евлоев, для кардинального изменения ситуации с водоснабжением необходимо строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. м³ в сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей. Нужно модернизировать водозабор «Кантышево — Долаково», построить станцию очистки воды для данного водозабора, модернизировать Альтиевский водозабор, на котором планируется строительство станции очистки воды. Также необходимо строительство водовода от водозабора «Назрань» до площадки резервуаров Карабулака, а также бурение и обустройство 14 артезианских скважин для улучшения водоснабжения в Назрани.