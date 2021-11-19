МСП

Более 4,3 тыс. субъектов МСП зарегистрировано в Ингушетии с начала текущего года

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Свыше 4,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, позволивших создать более 5,8 тыс. рабочих мест, зарегистрировано в Ингушетии с начала текущего года. Об этом в рамках «Часа субъекта» на заседании Совета Федерации в пятницу сообщил председатель Народного собрания региона Магомет Тумгоев.

«В 2021 году реализован ряд инвестиционных проектов, более того, зарегистрировано более 4,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают свыше 5,8 тыс. рабочих мест», — цитирует Тумгоева ТАСС.

Спикер парламента отметил, что для привлечения инвестиций в объекты региона, создание новых предприятий и модернизацию существующих парламентом Ингушетии принят закон о предоставлении в республике инвестиционного налогового вычета при исчислении налога на прибыль организаций.

«На эффективное использование в экономике инвестиций направлен также республиканский закон о гарантиях частных инвестиций, подробно прописан порядок заключения специального инвестиционного контракта в законе о промышленной деятельности и промышленной политики», — добавил Тумгоев.

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